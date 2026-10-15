Credo Technology Group Aktie

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WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055

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15.10.2026 23:10:19

Arm vs. Credo Technology Group: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

The artificial intelligence boom has transformed the chip sector into a high-stakes arena. Choosing between industry titan Arm (NASDAQ:ARM) and the high-growth challenger Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) requires a look at their differing paths to profitability.

Arm licenses the fundamental architecture used in billions of chips, while Credo provides the specialized high-speed interconnects that allow data center components to communicate efficiently. Both firms benefit from the rising demand for efficient computing, but they operate at different scales and valuation levels within the broader market for semiconductor stocks.

Arm designs the compute platform behind its CPU products and licenses this technology to semiconductor companies worldwide. Its technology is currently deployed in more than 350 billion chips, powering over 99% of the world's smartphones while expanding into edge devices and AI-enabled supercomputers. This licensing model allows the company to earn royalties on every chip sold that uses its architecture, creating a recurring and high-margin revenue stream.

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