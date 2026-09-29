Armlogi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Armlogi hat am 28.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Armlogi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,31 Prozent auf 43,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Armlogi 50,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,470 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde auf 185,84 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 190,41 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at