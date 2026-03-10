Advanced Emissions Solutions Aktie
WKN DE: A1W1ZU / ISIN: US00770C1018
|
10.03.2026 01:04:49
Arq, Inc. Q4 Loss Increases
(RTTNews) - Arq, Inc. (ARQ) reported Loss for its fourth quarter of -$50.03 million
The company's bottom line totaled -$50.03 million, or -$1.20 per share. This compares with -$1.34 million, or -$0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $29.43 million from $27.04 million last year.
Arq, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$50.03 Mln. vs. -$1.34 Mln. last year. -EPS: -$1.20 vs. -$0.03 last year. -Revenue: $29.43 Mln vs. $27.04 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advanced Emissions Solutions Inc
|
08.03.26
|Ausblick: Advanced Emissions Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Advanced Emissions Solutions präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Advanced Emissions Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)