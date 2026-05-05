Ausblick: Advanced Emissions Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Advanced Emissions Solutions veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,038 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Advanced Emissions Solutions in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 27,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 27,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,075 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,270 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 120,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at