United States Cellular Aktie
WKN: 875189 / ISIN: US9116841084
|
20.02.2026 13:46:15
Array Digital Infrastructure, Inc Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Array Digital Infrastructure, Inc (AD) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $37.48 million, or $0.43 per share. This compares with $4.55 million, or $0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 131.2% to $60.33 million from $26.09 million last year.
Array Digital Infrastructure, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.48 Mln. vs. $4.55 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.05 last year. -Revenue: $60.33 Mln vs. $26.09 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|United States Cellular Corp.
|41,60
|-2,35%
