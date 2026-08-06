Arrow Electronics Aktie
WKN: 855225 / ISIN: US0427351004
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06.08.2026 22:37:47
Arrow Electronics Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - Arrow Electronics Inc. (ARW) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $272.711 million, or $5.26 per share. This compares with $187.749 million, or $3.59 per share, last year.
Excluding items, Arrow Electronics Inc. reported adjusted earnings of $282.511 million or $5.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.8% to $9.992 billion from $7.579 billion last year.
Arrow Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $272.711 Mln. vs. $187.749 Mln. last year. -EPS: $5.26 vs. $3.59 last year. -Revenue: $9.992 Bln vs. $7.579 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.83 To $ 5.03 Next quarter revenue guidance: $ 9.60 B To $ 10.20 B
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