Arrow Electronics Inc. Q2 Income Rises

(RTTNews) - Arrow Electronics Inc. (ARW) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $272.711 million, or $5.26 per share. This compares with $187.749 million, or $3.59 per share, last year.

Excluding items, Arrow Electronics Inc. reported adjusted earnings of $282.511 million or $5.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 31.8% to $9.992 billion from $7.579 billion last year.

Arrow Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $272.711 Mln. vs. $187.749 Mln. last year. -EPS: $5.26 vs. $3.59 last year. -Revenue: $9.992 Bln vs. $7.579 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.83 To $ 5.03 Next quarter revenue guidance: $ 9.60 B To $ 10.20 B