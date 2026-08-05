Arrow Electronics Aktie
WKN: 855225 / ISIN: US0427351004
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arrow Electronics legt Quartalsergebnis vor
Arrow Electronics stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arrow Electronics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,59 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,59 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Arrow Electronics nach den Prognosen von 5 Analysten 9,67 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,58 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,45 USD, gegenüber 10,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 39,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,85 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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