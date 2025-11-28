ASAHI Aktie
WKN: A0B7PR / ISIN: JP3110500000
|
28.11.2025 11:20:00
Asahi-Brauerei: Daten von fast 2 Millionen Personen abgeflossen
Anfang Oktober wurde ein IT-Angriff auf die japanische Asahi-Brauerei bekannt. Daten von rund 2 Millionen Menschen sind abgeflossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
