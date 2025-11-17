ASAHI INTECC legte Quartalsergebnis vor

ASAHI INTECC präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat ASAHI INTECC 244,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 209,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at