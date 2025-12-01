Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

TEIJIN Aktie

TEIJIN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVY6 / ISIN: US8790632041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 09:09:59

Asahi Kasei, Teijin To Implement Absorption-type Merger Between Asahi Kasei Advance, Teijin Frontier

(RTTNews) - Asahi Kasei has announced that Asahi Kasei and Teijin have entered into an agreement to implement an absorption-type merger between Asahi Kasei Advance Corp., a subsidiary of Asahi Kasei, and Teijin Frontier Co. a subsidiary of Teijin. Teijin Frontier will serve as the surviving company and become a joint venture between Asahi Kasei - 20%, and Teijin - 80%, effective October 1, 2026. The purpose of the integration is to combine the business platforms, sales networks, and customer bases of Teijin Frontier and Asahi Kasei.

The company noted that the effect of the integration on the consolidated earnings of Asahi Kasei is immaterial.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TEIJIN LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu TEIJIN LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TEIJIN LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs 8,52 4,60% TEIJIN LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
07:28 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigen sich am Montag mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen