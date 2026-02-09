ASANTE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ASANTE ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASANTE die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ASANTE im vergangenen Quartal 3,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASANTE 3,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at