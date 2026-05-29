Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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29.05.2026 19:26:03
Asda might help break Ocado’s supermarket stalemate
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