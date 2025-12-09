ASE Industrial Holdings Aktie
WKN DE: A2JH8Q / ISIN: US00215W1009
|
09.12.2025 09:06:07
ASE Technology November Revenue Improves
(RTTNews) - ASE Technology Holding Co., Ltd.(ASX), a Taiwanese provider of semiconductor manufacturing services, on Tuesday reported a rise in revenue for the month of November. For the month of November, the company reported revenue of $1.903 billion, higher than $1.648 billion in the same period last year.
For the month of October, ASE Technology registered revenue of $1.980 billion.
Aktien in diesem Artikel
|ASE Industrial Holdings Co Ltd (spons. ADRs)
|13,30
|0,00%
