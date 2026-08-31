Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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31.08.2026 03:47:10
Asian shares slip as Fed rate-hike bets keep US yields elevated
Analysts argue a series of hikes is needed to shore up the yen, which again slid past 160 per US dollar on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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