Asics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asics veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 17,47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asics -1,590 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 185,86 Milliarden JPY gegenüber 153,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 138,13 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 88,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 810,92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Asics 678,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at