ASK Automotive legte Quartalsergebnis vor

ASK Automotive präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,47 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,50 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,08 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 12,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,79 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 41,76 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at