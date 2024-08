ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

ASMALLWORLD Halbjahresergebnisse 2024: Rekordumsatz und gesteigerter Reingewinn



ASMALLWORLD Halbjahresergebnisse 2024: Rekordumsatz und gesteigerter Reingewinn Zürich, 23.08.2024 – Die ASMALLWORLD AG hat heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht und verzeichnete einen Rekordumsatz von 11,7 Millionen CHF. Dieser Erfolg ist vor allem auf die anhaltende Nachfrage nach ASW-Premium-Mitgliedschaften und den steigenden Bedarf an Reisedienstleistungen zurückzuführen. Der Reingewinn konnte ebenfalls gesteigert werden, und der EBITDA erreichte bereits 90% der Gesamtjahresprognose. Gleichzeitig reduzierte das Unternehmen seine Schulden um 1 Million CHF, was die Bilanz weiter stärkt und die laufenden Zinskosten senkt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz von 11,5 Millionen CHF auf 11,7 Millionen CHF. Dies war primär durch die starke Nachfrage nach ASMALLWORLD-Premiummitgliedschaften getrieben. Der Reiseumsatz entwickelten sich ebenfalls positiv und die ASMALLWORLD Collection verzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg der Buchungen um 29%. Der Reingewinn stieg um 2% auf 0,6 Millionen CHF, und der EBITDA erreichte im ersten Halbjahr 2024 bereits 90% der Gesamtjahresprognose. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seine Schulden um weitere 1 Million CHF reduzieren und verfügt über eine komfortable Liquiditätsposition von 2 Millionen CHF. Die Mitgliederbasis stieg gegenüber Juni 2023 um 6% auf 71.600 Mitglieder an, was das anhaltende Interesse an der ASMALLWORLD-Community unterstreicht. „Unsere Halbjahresergebnisse zeigen auf, dass das Unternehmen weiterhin profitabel wächst, auch wenn wir momentan stark in das langfristige Wachstum des Unternehmens investieren» kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Anpassungen am Mitgliedschaftsmodell und der Brand für November 2024 erwartet Anfang November 2024 wird ASMALLWORLD ein neues Mitgliedschaftsmodell einführen, um das Wachstum zu fördern und die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen nachhaltig zu steigern. Ein zentraler Bestandteil dieser Änderung ist die Einführung einer kostenlosen Mitgliedschaftsstufe. Diese wird neuen Kunden einen vereinfachten Zugang zur Community bieten, gleichzeitig können Mitglieder aber auch auf eine kostenpflichtige Mitgliedschaft umsteigen, wenn sie die Plattform stärker nutzen wollen. Diese strategischen Anpassungen sollen die Mitgliederbasis steigern, während die geschätzten Premium-Angebote weiterhin erhalten bleiben. Zudem wird die Marke ASMALLWORLD erneuert, um ihre Position im Bereich Luxusreisen zu stärken. Dies umfasst eine neue Definition der Community, ein aktualisiertes Logo und visuelle Verbesserungen an allen Berührungspunkten mit der Marke. Ziel ist es, ASMALLWORLD deutlicher als Luxusreisemarke zu positionieren, insbesondere im Zusammenhang mit dem neuen Mitgliedschaftsmodell. Die Einführung der neuen Marke ist für Anfang November, zeitgleich mit dem neuen Mitgliedschaftsmodell, geplant. Diese Neuerungen werden zu einem klareren Markenprofil, einer grösseren Mitgliederbasis und einer stärkeren Nachfrage nach den Dienstleistungen von ASMALLWORLD, insbesondere im Reisebereich, führen. „Nach einiger Vorbereitung, freue ich mich, dass die Einführung unseres neuen Mitgliedschaftsmodells und unserer erneuerten Brand endlich in greifbare Nähe rückt. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Transformation unseres Geschäftsmodells und wird uns zum langfristigen Erfolg verhelfen“, kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Das Reisegeschäft wächst und wird weiter ausgebaut Die Reisedienstleistungen von ASMALLWORLD verzeichneten im ersten Halbjahr ein deutliches Wachstum. Die Online-Buchungen der ASMALLWORLD Collection stiegen um 29 %, was die starke Nachfrage nach dem fokussierten Angebot an Luxushotels unterstreicht. Zudem wurden in den letzten sechs Monaten 120 neue Hotels in das Angebot aufgenommen, und das Kundenerlebnis durch eine stabilere und benutzerfreundlichere Buchungsumgebung erheblich verbessert. ASMALLWORLD Bespoke Travel, welches früher unter dem Namen ASMALLWORLD Private auftrat, wurde umbenannt, um die genannten Anpassungen der Marke zu unterstützen. Das Team der Reisedesigner, welches personalisierte Reiseberatung anbietet, wurde erweitert, und im zweiten Halbjahr werden neue Systeme eingeführt, um die Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen das Reisegeschäft weiter ausbauen und höhere Provisionen generieren, was letztlich zu einem profitableren Reisegeschäft führen wird. Schuldenreduktion um 65 % in den letzten 18 Monaten Im Jahr 2023 konnte das Unternehmen seine Schulden erfolgreich von 9,1 Millionen CHF auf 4,2 Millionen CHF reduzieren. Dieser Trend setzte sich im ersten Halbjahr 2024 fort, mit einer weiteren Reduzierung um 1 Million CHF, wodurch die Gesamtverschuldung auf 3,2 Millionen CHF gesenkt wurde. Insgesamt hat ASMALLWORLD seine Schulden in den letzten 18 Monaten damit um beeindruckende 65% reduziert. Dieser signifikante Schuldenabbau stärkte die Bilanz des Unternehmens und führt zu einer Senkung der jährlichen Zinsaufwendungen um 0,2 Millionen Franken pro Jahr. Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Angesichts der positiven Ergebnisse der ersten sechs Monate des Jahres bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 23 und 25 Millionen CHF liegen, und der EBITDA wird im Bereich von 1,0 bis 1,2 Millionen CHF erwartet. Die Mitgliederbasis soll bis Jahresende 73.000 bis 74.000 Mitglieder erreichen. Earnings Call und weitere Informationen ASMALLWORLD-CEO Jan Luescher wird heute, am 23. August, eine Videokonferenz abhalten, um weitere Details und Kommentare zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2024 zu geben. Die Videokonferenz findet um 14 Uhr MEZ statt.

Bitte verwenden Sie den folgenden Link, um an der Videokonferenz teilzunehmen: https://us02web.zoom.us/j/86592743521 Der vollständige Finanzbericht für das erste Halbjahr 2024 sowie die Präsentation für den Earnings Call zum ersten Halbjahr 2024 stehen auf der Website der ASMALLWORLD AG zum Download zur Verfügung: https://www.asmallworldag.com/de/financial-reports Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Definition von EBITDA als alternative Performancekennzahl: Betriebsergebnis vor Zinsen (inkl. allen Positionen, welche im Finanzaufwand und -ertrag ausgewiesen werden), Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Sozial Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Exosysteme, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad. Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Jetbeds.com, eine Flugbuchungsportal spezialisiert auf Business- und First-Class-Flüge The Solo Cruise Company, ein Reisebüro, welches sich auf Kreuzfahrten für Solo-Reisende fokussiert hat Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldbespoke.com www.first-class-and-more.de http://www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.jetbeds.com www.thesolocruisecompany.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

