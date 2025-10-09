Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht Verluste

In Zürich ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent auf 17 418,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,219 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,049 Prozent auf 17 428,36 Punkte an der Kurstafel, nach 17 419,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17 391,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 443,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,22 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 09.09.2025, bei 17 025,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, stand der SPI noch bei 16 679,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, stand der SPI noch bei 16 168,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 12,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 443,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell mobilezone (+ 11,41 Prozent auf 12,30 CHF), Orior (+ 6,51 Prozent auf 13,42 CHF), Emmi (+ 4,54 Prozent auf 737,00 CHF), ams-OSRAM (+ 3,75 Prozent auf 11,90 CHF) und Meier Tobler (+ 3,19 Prozent auf 38,85 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-5,56 Prozent auf 0,85 CHF), Addex Therapeutics (-5,26 Prozent auf 0,06 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,10 Prozent auf 0,18 CHF), Molecular Partners (-3,83 Prozent auf 2,89 CHF) und Leonteq (-3,64 Prozent auf 16,42 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 885 913 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,579 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at