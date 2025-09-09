ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Finanzierungsrunde
|
09.09.2025 07:24:41
ASML-Aktie: ASML investiert Milliarden in KI-Startup Mistral
Der niederländische Konzern bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte vom Vortag. Im Gegenzug bekommt die ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.
Beide Seiten gingen außerdem eine strategische Partnerschaft ein, in deren Rahmen ASML KI-Modelle in seinem gesamten Produktportfolio sowie in Forschung, Entwicklung und Betrieb einsetzen wird, heißt es in der Mitteilung weiter.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|ASML NV Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|678,00
|2,11%
|ASML NV
|675,70
|1,46%