ASML-Aktie: ASML investiert Milliarden in KI-Startup Mistral

Der niederländische Konzern bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte vom Vortag. Im Gegenzug bekommt die ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.

Beide Seiten gingen außerdem eine strategische Partnerschaft ein, in deren Rahmen ASML KI-Modelle in seinem gesamten Produktportfolio sowie in Forschung, Entwicklung und Betrieb einsetzen wird, heißt es in der Mitteilung weiter.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES