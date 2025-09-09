ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Finanzierungsrunde 09.09.2025 13:31:41

ASML-Aktie etwas stärler: ASML investiert Milliarden in KI-Startup Mistral

ASML-Aktie etwas stärler: ASML investiert Milliarden in KI-Startup Mistral

Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde in das französische KI-Startup Mistral AI.

Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Startup Mistral AI.Der niederländische Konzern bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte vom Vortag. Im Gegenzug bekommt die ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.

Beide Seiten gingen außerdem eine strategische Partnerschaft ein, in deren Rahmen ASML KI-Modelle in seinem gesamten Produktportfolio sowie in Forschung, Entwicklung und Betrieb einsetzen wird, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,21 Prozent auf 678 Euro.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

ASML wird wohl Hauptaktionär von Mistral AI in Finanzierungsrunde - Aktie höher
ASML-Aktie nach technischem Abwärtstrend im Plus - Dividendenabschlag bleibt ohne Wirkung
ASML-Aktie vor Dividendenabschlag: Optischer Kursrückgang wegen Ex-Dividendentag erwartet

Bildquelle: ASML

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten

Analysen zu ASML NVmehr Analysen

12:18 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 ASML NV Buy UBS AG
08.09.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 ASML NV Buy UBS AG
04.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 676,00 -0,29% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 677,80 0,31% ASML NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:11 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX etwas fester -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der DAX gibt derweil nach. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen