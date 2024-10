ASML reduziert Prognose für 2025

Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Die ASML Holding hat im dritten Quartal weniger Aufträge erhalten als von Analysten erwartet und die Prognose für das kommende Jahr reduziert. Die Chiphersteller würden in Erwartung einer nur langsamen Erholung der Halbleiternachfrage ihre Ausgaben für wichtige Produktionsanlagen zurückhalten, begründeten die Niederländer.

Der Konzern, der Maschinen für die Halbleiterherstellung an Chiphersteller liefert, verbuchte im dritten Quartal Aufträge im Wert von 2,63 Milliarden Euro, was einem Anstieg von den 2,60 Milliarden Euro im Vorjahr entspricht, aber deutlich unter den Analystenprognosen von 5,59 Milliarden Euro liegt, so die Konsensschätzungen von Visible Alpha.

"Während es im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin starke Entwicklungen und Aufwärtspotenzial gibt, brauchen andere Marktsegmente länger, um sich zu erholen", sagte Chief Executive Officer Christophe Fouquet in einer Erklärung. "Es sieht so aus, als ob die Erholung allmählicher verläuft als bisher erwartet.

Den Umsatz im kommenden Jahr sieht das Unternehmen nur noch bei 30 bis 35 Milliarden Euro, nachdem der Konzern auf seinem Investorentag im Jahr 2022 bis zu 40 Milliarden Euro angekündigt hatte. Die Bruttomarge werde mit 51 bis 53 Prozent unter der bislang angestrebten Spanne liegen.

Die Ankündigung kam einen Tag früher als die geplante Veröffentlichung der Ergebnisse von ASML. Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Chip-Aktien weltweit, einschließlich Nvidia, fielen auf die Nachricht hin.

