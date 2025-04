NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels unter Druck

Am Mittwoch verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 3,04 Prozent auf 18 257,64 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,88 Prozent auf 18 475,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 830,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 995,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 597,32 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,39 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 704,64 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 16.01.2025, einen Wert von 21 091,25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 16.04.2024, mit 17 713,66 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 12,96 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 2,42 Prozent auf 130,22 USD), Dollar Tree (+ 1,96 Prozent auf 73,21 USD), Align Technology (+ 1,85 Prozent auf 167,18 USD), Strategy (+ 0,30 Prozent auf 311,66 USD) und eBay (-0,05 Prozent auf 65,47 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-7,35 Prozent auf 88,29 USD), ASML (-7,06 Prozent auf 634,93 USD), NVIDIA (-6,87 Prozent auf 104,49 USD), Palantir (-5,78 Prozent auf 92,71 USD) und JDcom (-5,64 Prozent auf 35,33 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 94 568 685 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,668 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Biogen-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at