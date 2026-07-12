AST SpaceMobil a Aktie

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WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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12.07.2026 14:45:00

AST SpaceMobile Has a Time-Sensitive Opportunity Worth Acting On Now

For years, AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) was a great story with almost nothing to show for it. It had a plan to beam broadband straight to an ordinary, unmodified smartphone from space. In 2026, the story is finally becoming an operating business, and that shift from promise to proof is exactly what makes this moment worth studying now rather than after the fact.Image source: Getty Images.The reason I'd pay attention to this ticker today comes down to timing. In May, the FCC authorized the company to run commercial SpaceMobile Service in the United States, clearing the single biggest regulatory hurdle standing between it and paying customers. Then, in June, AST SpaceMobile launched three more of its BlueBird satellites, the large arrays that do the actual work of connecting to phones on the ground. The company aims to have roughly 45 satellites in orbit in 2026, with more than 20 additional units already in production. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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