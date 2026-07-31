AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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31.07.2026 19:55:01

AST SpaceMobile Locks In Next Launch For Its Mega Satellites

Space start-up AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) has announced Aug. 5 as the date of its next launch and satellite deployment. The announcement comes just days after Elon Musk’s rival satellite company Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX), or SpaceX, deployed new satellites of its own.It’s the latest move in a new “space race”: the race to build a low-earth-orbit satellite network for broadband and cellular access. Right now, SpaceX’s Starlink has a big lead, which is why the upcoming launch is key to AST SpaceMobile’s business... and its stock price.Here’s why Aug. 5 could make or break AST SpaceMobile.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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