Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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27.08.2026 22:34:01
AST SpaceMobile vs. Firefly Aerospace: Which Outer Space Upstart Is a Better Buy in 2026?
The commercialization of space has moved from science fiction to a multi-billion-dollar reality, creating new opportunities for retail investors. AST SpaceMobile Inc (NASDAQ:ASTS) and Firefly Aerospace Inc (NASDAQ:FLY) offer different paths into this final frontier.While both companies operate in the space economy, they target distinct segments. One aims to revolutionize global communication through a satellite-based broadband network, while the other focuses on the infrastructure needed to reach and operate in orbit. Identifying the better buy requires a look at their business models and financial health.AST SpaceMobile is developing a space-based cellular broadband network that allows standard, unmodified mobile phones to connect directly to satellites. The company has secured partnerships with major network operators, including AT&T (NYSE:T), Verizon Communications (NYSE:VZ), and Vodafone Group(NASDAQ:VOD), representing nearly 3 billion potential subscribers. Relying on a small number of major carriers for its primary service access adds a layer of risk to the business. However, its revenue-sharing model with these partners provides a clear path to scaling its user base without acquiring individual customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|52,50
|2,34%
|Firefly AB
|17,05
|-3,13%
|Firefly Aerospace Incorporation
|19,01
|-0,45%
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|26,01
|-0,33%
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