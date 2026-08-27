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WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071

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27.08.2026 22:34:01

AST SpaceMobile vs. Firefly Aerospace: Which Outer Space Upstart Is a Better Buy in 2026?

The commercialization of space has moved from science fiction to a multi-billion-dollar reality, creating new opportunities for retail investors. AST SpaceMobile Inc (NASDAQ:ASTS) and Firefly Aerospace Inc (NASDAQ:FLY) offer different paths into this final frontier.While both companies operate in the space economy, they target distinct segments. One aims to revolutionize global communication through a satellite-based broadband network, while the other focuses on the infrastructure needed to reach and operate in orbit. Identifying the better buy requires a look at their business models and financial health.AST SpaceMobile is developing a space-based cellular broadband network that allows standard, unmodified mobile phones to connect directly to satellites. The company has secured partnerships with major network operators, including AT&T (NYSE:T), Verizon Communications (NYSE:VZ), and Vodafone Group(NASDAQ:VOD), representing nearly 3 billion potential subscribers. Relying on a small number of major carriers for its primary service access adds a layer of risk to the business. However, its revenue-sharing model with these partners provides a clear path to scaling its user base without acquiring individual customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 52,50 2,34% AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Firefly AB 17,05 -3,13% Firefly AB
Firefly Aerospace Incorporation 19,01 -0,45% Firefly Aerospace Incorporation
Upstart Holdings Inc Registered Shs 26,01 -0,33% Upstart Holdings Inc Registered Shs

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