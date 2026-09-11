Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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11.09.2026 20:59:01
Astera Labs vs. Marvell Technology: Which AI-Driven Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors seeking exposure to artificial intelligence infrastructure must weigh the explosive growth of Astera Labs Inc (NASDAQ:ALAB) against the established scale and diverse portfolio of Marvell Technology Inc(NASDAQ:MRVL) to determine the better buy.
Both companies focus on the plumbing of the digital world, ensuring data moves quickly between processors and memory. While Astera Labs focuses on specialized connectivity for AI racks, Marvell offers a broader range of networking, storage, and custom compute solutions. This comparison explores which strategy offers more potential for long-term investors.
Astera Labs designs connectivity solutions that integrate various protocols to support rack-scale AI infrastructure, a high-growth niche among semiconductor stocks. The company serves major hyperscalers and equipment manufacturers who need to overcome data bottlenecks in massive data centers, though its revenue is highly concentrated. In 2025, one end customer -- Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) -- accounted for over 70% of revenue, which adds a significant layer of risk to the business model.
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|250,00
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