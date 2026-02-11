|
11.02.2026 06:31:28
Asti legte Quartalsergebnis vor
Asti hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 120,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 270,37 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,46 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,55 Milliarden JPY.
