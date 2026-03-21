Aston Martin Aktie
WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237
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21.03.2026 06:00:32
Aston Martin could do with a carpool companion
Brand still has global cachet but it is finding life tricky as a tiny luxury-car makerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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