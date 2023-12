AstraZeneca-Aktie positiv: Übernahme von Gracell Biotechnologies - UBS hält an AstraZeneca-Kaufempfehlung fest

Wie der Konzern mitteilte, wird Gracell Biotechnologies für einen Gesamtwert von 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Der Baranteil liege bei der Transaktion bei 1,0 Milliarden Dollar. Der Aufschlag auf den letzten Schlusskurs der Gracell-Aktien von 6,19 US-Dollar betrage 62 Prozent. Durch den Deal könne AstraZeneca die Pipeline an Zelltherapien für die potenzielle Behandlung von Krebs und Autoimmunkrankheiten erweitern.

Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal nächsten Jahres erwartet, so AstraZeneca weiter. Nach der Übernahme werde Gracell als eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AstraZeneca mit Niederlassungen in China und den USA operieren.

UBS belässt Kursziel für AstraZeneca unverändert

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Mit dem angekündigten Kauf von Gracell Biotechnologies werde der Pharmakonzern seine Zelltherapie-Plattform stärken, schrieb Analyst Colin White in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte bezeichnete Gracells aktuell wichtigstes Produkt als vielversprechend. Dabei handelt es sich um eine Car-T-Zelltherapie, die aktuell in einer klinischen Studie bei Patienten mit dem Blutkrebs Multiples Myelom getestet wird.

Am Mittwoch steigt die AstraZeneca-Aktie in London zwischenzeitlich um 1,11 Prozent auf 105,52 Pfund an.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

LONDON (Dow Jones)