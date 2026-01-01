People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
01.01.2026 19:11:20
At least 3 people killed as protests spread across Iran
A volunteer security official was reportedly among the people killed in the response to protests. As Iran slips deeper into economic crisis, the unrest, which began Sunday in Tehran, has spread to other cities.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
