People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
05.01.2026 13:35:23
At least 30 people dead in Nigeria 'bandit' attack
Several other people, including children, were kidnapped by "bandits" in Nigeria's Niger state.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!