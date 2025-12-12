ATIF: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ATIF hat am 09.12.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 177,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,570 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ATIF -5,580 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,20 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte ATIF 0,62 Millionen USD umgesetzt.

