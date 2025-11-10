Atlanticus Holdings Aktie
WKN DE: A1J9JF / ISIN: US04914Y1029
|
10.11.2025 17:30:57
Atlanticus Holdings Corporation Q3 Income Falls, Misses Estimates
(RTTNews) - Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) released a profit for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $22.67 million, or $1.21 per share. This compares with $23.22 million, or $1.27 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.79 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 40.8% to $494.67 million from $351.22 million last year.
Atlanticus Holdings Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.67 Mln. vs. $23.22 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.27 last year. -Revenue: $494.67 Mln vs. $351.22 Mln last year.
