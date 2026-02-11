ATOM legte Quartalsergebnis vor

ATOM hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,75 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,270 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,30 Prozent auf 7,42 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at