ATX aktuell: ATX-Börsianer greifen zu

In Wien stehen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,18 Prozent höher bei 3 349,45 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 110,942 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,068 Prozent stärker bei 3 345,54 Punkten, nach 3 343,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 345,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 361,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,45 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 3 382,32 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 3 082,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 279,78 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,83 Prozent ein. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,59 Prozent auf 44,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,33 Prozent auf 19,75 EUR), Erste Group Bank (+ 0,65 Prozent auf 38,86 EUR), Andritz (+ 0,65 Prozent auf 54,55 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,57 Prozent auf 26,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen EVN (-1,74 Prozent auf 25,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,03 Prozent auf 115,80 EUR), voestalpine (-0,81 Prozent auf 26,86 EUR), AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 23,60 EUR) und Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 31,25 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 107 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,577 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Mit 10,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

