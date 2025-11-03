OMV Aktie

Marktbericht 03.11.2025 09:29:07

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime klettert zum Handelsstart

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime klettert zum Handelsstart

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Montag klettert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 2 397,02 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 2 393,87 Punkten in den Montagshandel, nach 2 393,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 397,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 391,02 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 03.10.2025, den Wert von 2 377,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der ATX Prime bei 2 233,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 758,32 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 31,28 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,27 Prozent auf 33,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,22 Prozent auf 29,10 EUR), EVN (+ 1,19 Prozent auf 25,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,03 Prozent auf 68,60 EUR) und BAWAG (+ 0,98 Prozent auf 113,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-8,41 Prozent auf 19,05 EUR), Wolford (-5,59 Prozent auf 3,38 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 3,00 EUR), Frequentis (-1,69 Prozent auf 70,00 EUR) und Lenzing (-0,96 Prozent auf 25,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 34,855 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,89 erwartet. Mit 9,07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Wall Street niedriger -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

