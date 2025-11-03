OMV Aktie
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime klettert zum Handelsstart
Am Montag klettert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 2 397,02 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 2 393,87 Punkten in den Montagshandel, nach 2 393,94 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 397,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 391,02 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 03.10.2025, den Wert von 2 377,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der ATX Prime bei 2 233,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 758,32 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 31,28 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,27 Prozent auf 33,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,22 Prozent auf 29,10 EUR), EVN (+ 1,19 Prozent auf 25,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,03 Prozent auf 68,60 EUR) und BAWAG (+ 0,98 Prozent auf 113,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-8,41 Prozent auf 19,05 EUR), Wolford (-5,59 Prozent auf 3,38 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 3,00 EUR), Frequentis (-1,69 Prozent auf 70,00 EUR) und Lenzing (-0,96 Prozent auf 25,70 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 34,855 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,89 erwartet. Mit 9,07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu Polytec
