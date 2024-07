ATX aktuell: ATX letztendlich mit Kursplus

Kaum bewegt zeigte sich der ATX am Donnerstag.

Letztendlich schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 3 677,82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,459 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 3 674,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 674,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 711,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 674,46 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,759 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, wies der ATX einen Wert von 3 589,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, wurde der ATX mit 3 538,38 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 18.07.2023, einen Wert von 3 167,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 777,78 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 2,29 Prozent auf 66,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,48 Prozent auf 17,79 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,37 Prozent auf 36,95 EUR), Österreichische Post (+ 1,15 Prozent auf 30,80 EUR) und Lenzing (+ 1,06 Prozent auf 33,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Andritz (-1,25 Prozent auf 55,50 EUR), DO (-1,21 Prozent auf 163,80 EUR), CA Immobilien (-0,72 Prozent auf 30,50 EUR), Erste Group Bank (-0,71 Prozent auf 46,15 EUR) und IMMOFINANZ (-0,38 Prozent auf 26,30 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 753 979 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,074 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 10,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at