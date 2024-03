Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund von 80,0 auf 60,0 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Andrew Fisher für die Titel des Energiekonzerns hingegen unverändert beibehalten.

Die Kürzungen der Gewinnschätzungen sind groß, sodass die Berenberg-Prognosen ab 2025 unter dem Konsens liegen. Der Kurs der Verbund-Aktie ist allerdings bereits stark gesunken und liegt im Rahmen des neuen Kursziels. Daher bleibt die Anlageempfehlung bei "Hold", hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 6,93 Euro für 2023, sowie 4,21 bzw. 4,23 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,15 Euro für 2023, sowie auf jeweils 2,75 Euro für 2024 bzw. 2025.

Am Montagvormittag notierten die Verbund-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 0,8 Prozent bei 67,60 Euro.

