Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbunds von 100 auf 80 Euro gesenkt. Das "Hold"-Votum blieb in einer zum Wochenanfang veröffentlichten Branchenstudie von Andrew Fisher aufrecht. Zum Vergleich: Die Titel hatten am Montag an der Wiener Börse mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent bei 76,7 Euro geschlossen.

Die CO2- und Strompreise seien laut Fisher bereits im derzeitigen Kurs der Aktie eingepreist. Sollte es dem Unternehmen möglich sein, einen größeren Teil seiner zukünftig erwarteten Liquidität in Aktivitäten der sauberen Energie zu reinvestieren, könnte dies Aufwärtspotenzial bergen. Weiterhin sei die Berenberg "bullish" eingestellt, allerdings lasse sie dabei zunehmend mehr Vorsicht walten.

Die Berenberg-Analysten rechnen für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Gewinn je Aktie von 6,87 Euro. In den darauffolgenden Jahren erwarten sie dann Werte von 7,13 Euro bzw. 6,08 Euro. Für diesen Zeitraum werden jährliche Dividendenausschüttungen von 3,90 bzw. 3,50 und 3,00 Euro gesehen.

