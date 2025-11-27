PORR Aktie

Kursentwicklung 27.11.2025 12:27:09

ATX aktuell: ATX schwächelt mittags

Der ATX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 4 978,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 144,972 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 5 000,16 Punkten, nach 5 000,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 955,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 000,16 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,79 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 27.10.2025, den Stand von 4 682,14 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Stand von 4 652,87 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 27.11.2024, einen Stand von 3 506,35 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 36,13 Prozent zu. 5 001,68 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 32,20 EUR), DO (+ 2,38 Prozent auf 189,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,92 Prozent auf 24,06 EUR), Wienerberger (+ 0,88 Prozent auf 29,78 EUR) und Lenzing (+ 0,44 Prozent auf 22,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-2,60 Prozent auf 36,70 EUR), Raiffeisen (-1,64 Prozent auf 34,88 EUR), PORR (-1,14 Prozent auf 30,30 EUR), OMV (-1,00 Prozent auf 47,62 EUR) und Erste Group Bank (-0,75 Prozent auf 92,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 109 797 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 35,360 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,62 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,99 Prozent gelockt.

