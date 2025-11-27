PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Kursentwicklung
|
27.11.2025 12:27:09
ATX aktuell: ATX schwächelt mittags
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 4 978,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 144,972 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 5 000,16 Punkten, nach 5 000,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 955,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 000,16 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,79 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 27.10.2025, den Stand von 4 682,14 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Stand von 4 652,87 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 27.11.2024, einen Stand von 3 506,35 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 36,13 Prozent zu. 5 001,68 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 32,20 EUR), DO (+ 2,38 Prozent auf 189,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,92 Prozent auf 24,06 EUR), Wienerberger (+ 0,88 Prozent auf 29,78 EUR) und Lenzing (+ 0,44 Prozent auf 22,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-2,60 Prozent auf 36,70 EUR), Raiffeisen (-1,64 Prozent auf 34,88 EUR), PORR (-1,14 Prozent auf 30,30 EUR), OMV (-1,00 Prozent auf 47,62 EUR) und Erste Group Bank (-0,75 Prozent auf 92,20 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 109 797 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 35,360 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,62 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,99 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.11.25
|Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
27.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX aktuell: ATX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
26.11.25
|ATX-Handel aktuell: ATX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)