ATX aktuell: ATX steigt zum Handelsende

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Letztendlich kletterte der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,29 Prozent auf 3 614,78 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,182 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent fester bei 3 604,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 604,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 624,61 Punkte, das Tagestief hingegen 3 600,89 Zähler.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,123 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, betrug der ATX-Kurs 3 552,86 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, notierte der ATX bei 3 685,64 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 3 169,38 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,94 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 18,49 EUR), Lenzing (+ 1,53 Prozent auf 33,20 EUR), BAWAG (+ 1,09 Prozent auf 69,50 EUR), EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,85 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 21,24 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Andritz (-1,81 Prozent auf 62,30 EUR), Wienerberger (-0,57 Prozent auf 27,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,27 Prozent auf 7,31 EUR), voestalpine (-0,19 Prozent auf 20,64 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,17 Prozent auf 29,90 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,570 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 11,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at