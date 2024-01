ATX aktuell: So performt der ATX aktuell

Am Montag notiert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent tiefer bei 3 448,91 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 113,412 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 3 456,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 455,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 471,63 Punkte, das Tagestief hingegen 3 440,12 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, wies der ATX einen Stand von 3 434,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, lag der ATX bei 3 020,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 3 372,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,08 Prozent nach oben. Bei 3 471,63 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 3,74 Prozent auf 41,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 23,56 EUR), EVN (+ 0,60 Prozent auf 25,25 EUR), Wienerberger (+ 0,53 Prozent auf 30,44 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,46 Prozent auf 21,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Andritz (-2,29 Prozent auf 57,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,62 Prozent auf 45,50 EUR), Österreichische Post (-1,42 Prozent auf 31,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,41 Prozent auf 125,80 EUR) und BAWAG (-1,38 Prozent auf 48,72 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 594 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,160 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at