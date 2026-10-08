ATX aktuell: So performt der ATX nachmittags

Um 15:41 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent auf 6 572,33 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 191,915 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,229 Prozent leichter bei 6 596,88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 611,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 596,88 Punkte, das Tagestief hingegen 6 503,62 Zähler.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6 905,58 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der ATX bei 6 376,56 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 4 702,68 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,81 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,93 Prozent auf 64,95 EUR), OMV (+ 1,78 Prozent auf 74,20 EUR), EVN (+ 1,75 Prozent auf 29,05 EUR), Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR) und PORR (+ 0,67 Prozent auf 30,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-13,60 Prozent auf 10,80 EUR), Raiffeisen (-2,51 Prozent auf 56,30 EUR), Wienerberger (-2,06 Prozent auf 15,18 EUR), voestalpine (-2,00 Prozent auf 42,14 EUR) und STRABAG SE (-1,96 Prozent auf 100,20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 330 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,177 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at