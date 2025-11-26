ATX
ATX klettert an Wiener Börse auf ein neues Rekordhoch nach Juli 2007
Im laufenden Börsenjahr 2025 weist der ATX damit eine starke Performance von einem Zuwachs von mehr als 36 Prozent auf. In fünf Jahren hat er in Summe gut 93 Prozent gewonnen, im 10-Jahresvergleich 102 Prozent.
Den letzten Anstoß zum neuen Rekordhoch gab am Berichtstag eine positive europäische Anlegerstimmung, verbunden mit einer erneut starken Tendenz an der Wall Street. Zudem unterstützen international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.
Zuvor hatte der ATX bereits seit Monaten von dem in diesem Jahr wiedererweckten Interesse internationaler Anleger für europäische Aktien, robusten Wachstumsaussichten in Osteuropa sowie positiven Sektortrends bei im Leitindex schwer gewichteten Branchen profitiert.
ISIN AT0000999982
