ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Schoeller-Bleckmann-Aktie an diesem Tag bei 37,25 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 268,456 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 221,48 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 30.01.2025 auf 34,35 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,79 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 546,85 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at