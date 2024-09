Die Analysten von Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 71,80 auf 58,50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde von Analystin Vladimira Urbankova gleichzeitig bestätigt.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten SBO-Aktien am Dienstagvormittag mit einem leichten Plus von 0,16 Prozent bei 32,30 Euro.

Die von SBO veröffentlichten Zahlen zur Zwischenbilanz für 2024 blieben hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück, hieß es von der Expertin. Auslöser für die enttäuschenden Zahlen sei der Gegenwind auf dem US-Markt, der das Wachstum bremse. Aus diesem Grund habe die Erste-Analystin einige Veränderungen bezüglich ihrer Prognosen vorgenommen, darunter die Verwendung weniger robuster Rentabilitätsparameter und eine weniger hohe Dividende als ursprünglich geplant.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 3,58 Euro für 2024. Für 2025 rechnen die Experten mit einem Ergebnis je SBO-Anteilsschein von 4,37 Euro und für 2026 mit 5,02 Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,00 Euro für 2024 und 2025, sowie 2,10 Euro für 2026.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

