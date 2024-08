Die Analysten von Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 60 auf 50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde von Analyst Richard Dawson gleichzeitig bestätigt.

Die am Vortag von SBO veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal seien etwas enttäuschend ausgefallen, hieß es von den Analysten. Die Schwäche der US-Onshore-Märkte hielte weiterhin an und nachdem eine Erholung der Märkte in den USA kurzfristig nicht zu erwarten sei, haben die Experten das Kursziel gesenkt. Für das internationale Geschäft bleiben die Analysten aber positiv gestimmt, wie sie schreiben.

An der Wiener Börse notierten SBO-Aktien am Freitagvormittag mit einem Plus von 2,5 Prozent bei 31,35 Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 4,02 Euro für 2024. Für 2025 rechnen die Experten mit einem Ergebnis je SBO-Anteilsschein von 4,58 Euro und für 2026 mit 5,44 Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,00 Euro für 2024, sowie 2,04 bzw. 2,08 Euro für 2025 bzw. 2026.

Analysierendes Institut Berenberg

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

