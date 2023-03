Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) leicht von 64 auf 66 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Henry Tarr hingegen unverändert beibehalten.

Schoeller-Bleckmann gab am 16. März seine Jahresergebnisse 2022 bekannt, die in-line mit dem Trading Statement von Jänner waren, aber eine Dividendenerhöhung auf 2 Euro (von 0,75 Euro) je Aktie zeigten. Der jüngste Kursrückgang könnte einen attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien eröffnen, insbesondere wenn es später im Jahr zu einer Erholung der Rohstoffpreise kommt, hieß es in der aktuellen Studie weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 4,81 Euro für 2023, sowie 4,84 bzw. 5,00 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,00 Euro für 2023, sowie 1,40 bzw. 1,60 Euro für 2024 bzw. 2025.

Am Montag notierten die SBO-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 1,02 Prozent bei 59,60 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

