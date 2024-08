ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der ATX Prime beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 1 816,44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 817,52 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 817,69 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 808,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 823,98 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 845,93 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Stand von 1 857,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, stand der ATX Prime bei 1 592,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,97 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 20,00 Prozent auf 6,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,74 Prozent auf 16,48 EUR), Frequentis (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,81 Prozent auf 5,62 EUR) und Addiko Bank (+ 1,52 Prozent auf 20,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil FACC (-1,94 Prozent auf 7,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,71 Prozent auf 103,40 EUR), Polytec (-1,23 Prozent auf 3,20 EUR), UNIQA Insurance (-1,04 Prozent auf 7,60 EUR) und PORR (-0,85 Prozent auf 13,98 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 040 361 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,352 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

