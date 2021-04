Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Papiere der Addiko Bank von 11,3 auf 14,2 Euro erhöht. Gleichzeitig bestätigte der Erste-Analyst Mladen Dodig seine "Hold"-Empfehlung für die Titel der Addiko.

Der Hauptgrund für das höhere Kursziel ist laut Dodig der verbleibende Teil der kombinierten Dividende für 2019 und 2020, der nach der auf der Hauptversammlung am 26. April beschlossenen Dividende von 0,36 Euro noch auszuschütten ist.

Außerdem haben die Erste-Wertpapierexperten ihre Prognosen für die Addiko aktualisiert. Vor allem die mittelfristigen Gewinnschätzungen seien verbessert.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun für das laufende Geschäftsjahr 2021 einen Wert von 0,51 Euro. Im darauffolgenden Jahr soll dann ein Gewinn von 0,89 Euro je Titel stehen und 2023 wird ein Überschuss von 1,27 Euro je Aktie prognostiziert.

Für das Jahr 2021 rechnen die Experten, inklusive des verbleibenden Teils der kombinierten Dividende 2019 und 2020, mit einer Gewinnausschüttung von 2,34 Euro je Aktie. In den beiden darauffolgenden Jahren erwarten sie eine Dividende von 0,53 (2022) und 0,76 (2023) Euro.

Am Donnerstagvormittag notierten die Papiere der Addiko Bank an der Wiener Börse mit plus 1,49 Prozent bei 13,60 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

